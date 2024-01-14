7 yıl önce oğlunu şehit vermişti! Bakışlarıyla hafızalara kazınan baba Mehmet Kılıç hayatını kaybetti

14 Ocak 2024 16:45 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 16:47

8 Şubat 2017 tarihinde Suriye’nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evli Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit olmuştu.

BAKIŞLARIYLA TÜM TÜRKİYE’NİN HAFIZASINA KAZINMIŞTI

Oğlunun şehadetinin ardından baba Mehmet Kılıç, "Oğlum şehit olduktan sonra Zeynep Hüma Kılıç ismini verdiğimiz bir de kız çocuğu oldu. Şimdi 2 yaşında. Oğlum vatan ve bayrak için kızını hiç görmedi. Vatan sağolsun" sözleri ile tüm Türkiye’nin yüreğini sızlatmıştı.

Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışları ile hafızalara kazınan Mehmet Kılıç, üzüntüsüyle herkesi duygulandırmıştı.

MEHMET KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ

Her gören yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi oğlunun üzüntüsüne yeni şehit haberleri de eklenince dün akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit babası Kılıç’ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü. Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.