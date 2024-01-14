Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    7 yıl önce oğlunu şehit vermişti! Bakışlarıyla hafızalara kazınan baba Mehmet Kılıç hayatını kaybetti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    2017’de düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan Gökhan Kılıç, herkesi yasa boğmuştu. Oğlunun şehit haberinin kapıda alan baba Mehmet Kılıç ise bakışlarıyla tüm Türkiye’nin yüreğini sızlatmıştı. Yürekleri dağlayan baba Mehmet Kılıç hayatını kaybetti.

    7 yıl önce oğlunu şehit vermişti! Bakışlarıyla hafızalara kazınan baba Mehmet Kılıç hayatını kaybetti
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    8 Şubat 2017 tarihinde Suriye’nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evli Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit olmuştu. 

    BAKIŞLARIYLA TÜM TÜRKİYE’NİN HAFIZASINA KAZINMIŞTI

    Oğlunun şehadetinin ardından baba Mehmet Kılıç, "Oğlum şehit olduktan sonra Zeynep Hüma Kılıç ismini verdiğimiz bir de kız çocuğu oldu. Şimdi 2 yaşında. Oğlum vatan ve bayrak için kızını hiç görmedi. Vatan sağolsun" sözleri ile tüm Türkiye’nin yüreğini sızlatmıştı. 

    7 yıl önce oğlunu şehit vermişti! Bakışlarıyla hafızalara kazınan baba Mehmet Kılıç hayatını kaybetti

    Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışları ile hafızalara kazınan Mehmet Kılıç, üzüntüsüyle herkesi duygulandırmıştı. 

    MEHMET KILIÇ HAYATINI KAYBETTİ 

    Her gören yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi oğlunun üzüntüsüne yeni şehit haberleri de eklenince dün akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit babası Kılıç’ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü. Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

    7 yıl önce oğlunu şehit vermişti! Bakışlarıyla hafızalara kazınan baba Mehmet Kılıç hayatını kaybetti

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MEHMET KILIÇŞEHİTGÜNCEL HABER
    Haberler > Güncel > 7 yıl önce oğlunu şehit vermişti! Bakışlarıyla hafızalara kazınan baba Mehmet Kılıç hayatını kaybetti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kocaeli'de alarma geçiren turuncu bulutlar - GüncelKocaeli'de alarma geçiren turuncu bulutlarTSK, terör destekçisi Fransız çimento devi Lafarge’ın Suriye'deki fabrikasını vurdu - GüncelTSK, terör destekçisi Fransız çimento devi Lafarge’ın Suriye'deki fabrikasını vurduİstanbul'da 3 araç birbirine girdi, yaralılar var - Güncelİstanbul'da 3 araç birbirine girdi, yaralılar varSızma girişimindeki 7 terörist hendeklere gömüldü! - GüncelSızma girişimindeki 7 terörist hendeklere gömüldü!Ankara'da fabrika yangını - GüncelAnkara'da fabrika yangınıRestorandaki hesap kavgasında silahlar patladı - GüncelRestorandaki hesap kavgasında silahlar patladıMİT, Süleymaniye'de vurdu! PKK'nın istihbaratçısı etkisiz - GüncelMİT, Süleymaniye'de vurdu! PKK'nın istihbaratçısı etkisizİstanbul'da feci kaza! Savrularak ters döndü - Güncelİstanbul'da feci kaza! Savrularak ters döndüMeteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı başlıyor… Akşam saatlerine dikkat - GüncelMeteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı başlıyor… Akşam saatlerine dikkatResmen buz tuttuk... Sıcaklık eksi 18'e düştü, Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu - GüncelResmen buz tuttuk... Sıcaklık eksi 18'e düştü, Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...