AKOM tarih verdi! İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili olacak
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
AKOM, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Buna göre sıcaklıklar 13-17 derece aralığına gerileyecek, pazar gününe kadar da il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, hafta boyunca 25-28 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte 13-17 derece aralığına bahar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
Pazar gününe kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Nisan'a kadar mevsim normallerinin 1-3 derece altında, 22-30 Nisan tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı