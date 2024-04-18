AKOM tarih verdi! İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili olacak

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Nisan 2024 11:15 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

AKOM, İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. Buna göre sıcaklıklar 13-17 derece aralığına gerileyecek, pazar gününe kadar da il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.