Aralarında İstanbul'un da olduğu 21 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak ve soğuk hava geliyor
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı kesimlerinin bulutlu, Marmara'nın batısının ise sağanak yağışa teslim olacağını duyurdu. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusuna çığ tehlikesi uyarısı yapan kurum Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege içinse kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Yurt genelinde yağmur salı gününden itibaren etkili olacak. Öte yandan MGM aralarında İstanbul'un da olduğu 21 ile sarı kodlu uyarı verdi.
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporuna göre bugün yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar salı günü yurdun batısından giriş yapacak, çarşamba günü ise yurt genelinde etkisini gösterecek.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER
Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kırklareli, Muş, Rize, Tekirdağ, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi