Aralarında İstanbul'un da olduğu 21 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak ve soğuk hava geliyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Şubat 2024 08:35 - Güncelleme: 11 Şubat 2024 08:56 - Güncelleme:

Hava Durumu, Meteoroloji, Sağanak, Haber

Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı kesimlerinin bulutlu, Marmara'nın batısının ise sağanak yağışa teslim olacağını duyurdu. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusuna çığ tehlikesi uyarısı yapan kurum Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege içinse kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Yurt genelinde yağmur salı gününden itibaren etkili olacak. Öte yandan MGM aralarında İstanbul'un da olduğu 21 ile sarı kodlu uyarı verdi.