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Artvin-Ardahan kara yolunda korkutan anlar: Kaya kütleleri yola uçtu
Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya kütleleri ulaşımı durdurdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede çalışma devam ediyor.
Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunun 38. kilometresindeki Pırnallı köyü mevkiinde, yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi. Heyelan sonucu yolun kapanması üzerine güzergahı kullanan sürücüler, Karayolları ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, Karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.
Heyelanda iletim hattındaki direklerinin zarar görmesi sebebiyle Pırnallı köyüne elektrik verilemiyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı