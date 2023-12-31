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    Artvin-Ardahan kara yolunda korkutan anlar: Kaya kütleleri yola uçtu

    Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya kütleleri ulaşımı durdurdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede çalışma devam ediyor.

    Artvin-Ardahan kara yolunda korkutan anlar: Kaya kütleleri yola uçtu
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunun 38. kilometresindeki Pırnallı köyü mevkiinde, yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi. Heyelan sonucu yolun kapanması üzerine güzergahı kullanan sürücüler, Karayolları ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, Karayolları ekipleri yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

    Heyelanda iletim hattındaki direklerinin zarar görmesi sebebiyle Pırnallı köyüne elektrik verilemiyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ArtvinHeyelan
    Haberler > Güncel > Artvin-Ardahan kara yolunda korkutan anlar: Kaya kütleleri yola uçtu
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