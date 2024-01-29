Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Banka hesaplarını başkalarına kiralıyorlardı: Üniversite öğrencilerine 'kara para' tuzağı

    Son dönemlerde kimi üniversite öğrencisi gelir elde etmek maksadıyla hesaplarını başkalarına kiralıyor. Bu konuda, "Hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezaları gerektirecek suçlara sebebiyet verebileceği" yönünde şikayet gelmesi üzerine YÖK ve MASAK devreye girdi. Tehlikeler için öğrencileri uyarıp, okullara afiş asan kurumlar, "Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz." uyarısını yaptı. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Banka hesaplarını başkalarına kiralıyorlardı: Üniversite öğrencilerine &#039;kara para&#039; tuzağı
    Dolandırıcılık, Üniversite, Masak, Yök, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artarken dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler oldu. 'Tek kuruş harcamadan binlerce lira kazanın', 'Hesabını kirala ek gelir sağla'  gibi sahte ilanlar ile öğrencileri avlayan dolandırıcılar hesaplar üzerinden kara para aklıyorlar. 

    Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile işbirliğine gitti.

    YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, "son dönemde özellikle üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını başkalarına kullandırmak suretiyle gelir elde ettiği", "kullandırılan bu hesapların suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık gibi ağır hapis cezaları gerektirecek suçlara sebebiyet verebileceği" yönünde şikayetler gelmesi üzerine MASAK ile işbirliği yaptı.

    'GELECEK HESAPLARINIZI YAKMAYIN'

    MASAK'ın hazırladığı ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere, "Gelecek hesaplarınızı yakmayın.Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın." uyarısı yapıldı.

    VİDEO HAZIRLANDI

    YÖK ayrıca, öğrencileri bilgilendirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı uzmanlarından görüş alarak video hazırladı.

    YÖK'ün sosyal medya hesaplarından paylaşılmak üzere hazırlanan videoda, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, öğrencilerin hesaplarının kötü niyetli kişilerce farklı yöntemlerle kullanılabileceğine dikkati çekti.

    OLTALAMAYA DİKKAT!

    Tezcan, siber saldırı yoluyla öğrencilerin banka hesaplarına erişilebileceğini, para karşılığında öğrencilerin hesaplarını kısa süreliğine kullanmanın teklif edilebileceğini veya dolandırıcıların e-mail, SMS yoluyla link gönderip hesap bilgilerini ele geçirilebileceğini anlattı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin de bilinçli internet kullanmadıkları için öğrencilerin hedef haline gelebildiğini belirtti.

    Öğrencilerin kredi kartı bilgilerini paylaşmaları, "oltalama" tabir edilen linklere girmeleri nedeniyle hesaplarının kullanıldığını ifade eden Şahin, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DolandırıcılıkÜniversiteMasakYök
    Haberler > Güncel > Banka hesaplarını başkalarına kiralıyorlardı: Üniversite öğrencilerine 'kara para' tuzağı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurular yarın sona eriyor - GüncelMilli Savunma Üniversitesi'ne başvurular yarın sona eriyor'Kara para aklamada yeni yöntem' uyarısı: Hukuken suçlu duruma düşebilirsiniz! - GüncelHukuken suçlu duruma düşebilirsiniz!Karabük'te şüpheli ölüm: 10. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - GüncelKarabük'te şüpheli ölüm: 10. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiAnkara'da dört çocuğa istismar girişimi - GüncelTüyleri diken diken eden olayÇifte cinayette sır perdesi aralandı: DNA testi, gerçekleri ortaya çıkardı - GüncelÇifte cinayette sır perdesi aralandı: DNA testi, gerçekleri ortaya çıkardıAlper Gezeravcı merak edilen tüm sorulara cevap verdi - GüncelYüzündeki şişliğin sebebini anlattıİstanbul ve çevresinde kar yağışı başladı! Görüş mesafesi düştü, trafik tıkandı - Güncelİstanbul'da kar yağışı başladı'Keşke olsa' dediği olay bakkalında oldu: Hayırsever iki kişi vatandaşın tüm borcunu sildi - Güncel'Keşke olsa' dediği olay bakkalında oldu: Hayırsever iki kişi vatandaşın tüm borcunu sildiİnsansız hava aracı Barkan zorluk dinlemiyor! Yağmur, çamur demeden 1000 kilometreyi aştı - Güncelİnsansız hava aracı Barkan zorluk dinlemiyor! Yağmur, çamur demeden 1000 kilometreyi aştıErzurum buz kesti, termometreler -21'i gördü - GüncelErzurum buz kesti, termometreler -21'i gördü
    Sonraki Haber Yükleniyor...