BUDO'nun 14 seferine olumsuz hava engeli

21 Ocak 2024 09:04 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 09:08

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası devam ediyor. Yer yer etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 14 seferinin yapılamayacağını duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.