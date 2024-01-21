BUDO'nun 14 seferine olumsuz hava engeli
BUDO'nun 14 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İşte iptal olan seferlerin bilgileri...
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası devam ediyor. Yer yer etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 14 seferinin yapılamayacağını duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.