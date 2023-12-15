CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan yoğun bakıma alındı

15 Aralık 2023 20:59 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 21:21

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Ankara Güven Hastanesi’nde bypass ameliyatı oldu. Medyascope'ta yer alan haberde Tezcan’ın ameliyatının iyi geçtiği yer aldı.

TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMA ALINDI

Tezcan, iki saat süren ameliyatın ardından tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tezcan’ın bir süre sonra odaya alınacağını öğrenildi.

BÜLENT TEZCAN KİMDİR?

18 Mayıs 1965'te Samsun Havza'da doğdu. Baba adı Ferhat, anne adı Hanım'dır. Avukat; 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aydın Kuşadası’nda serbest avukatlık yaptı. Çok sayıda demokratik kitle örgütünde üye ve yönetici konumlarında çalıştı. 1996 – 2003 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak Temel Hukuk ve Turizm Hukuku dersleri verdi.

1999 - 2002 yılları arasında 3 yıl Kuşadası İlçe Başkanlığı, 2003 -2007 yılları arasında 4 yıl Aydın İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 24. 25 .26 ve 27 dönemlerde Aydın Milletvekili seçildi.

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (Temmuz 2012 - Şubat 2018) , Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (Şubat 2018 - Ağustos 2018 ) , Parti Sözcülüğü (Mayıs 2017 – Ağustos 2018) görevlerini yürüttü.

TBMM ‘de Anayasa Komisyon üyeliğini sürdüren Tezcan, Yurt Dışı Örgütlenmeler Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Tezcan, evli ve 2 çocuk babasıdır.