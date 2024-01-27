Ege'de korkutan artçılar: Menderes ikinci kez sallandı

Kandilli Rasathanesi, Kuşadası Körfezi'nde büyüklüğü 3.8 olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.54'te oluşan depremin derinliği 4.9 olarak kayıtlara geçti. Menderes merkezli depremlerin ilki sabah 08.19'da büyüklüğü 5.1 olarak gerçekleşmişti.

İzmir'in Menderes ilçesi saat 08.19'da Kuşadası Körfezi merkezli bir depremle sarsılmıştı. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü 5.1, derinliği ise 8.51 olarak kaydedilmişti.

Bölgedeki panik ve korku geçmeden Kuşadası Körfezi yeni bir artçıyla daha sallandı.

AYNI BÖLGE İKİNCİ KEZ SALLANDI

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ikinci artçı saat 14.54'te meydana geldi. Depremin derinliği 3.8, derinliği ise 4.9 olarak kayıtlara geçti.