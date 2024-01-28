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    • Ev sahibini şikayet eden kiracıya hapis cezası

    İstanbul'da bir kiracı tahliye taahhütnamesinde sahte imza kullanıldığını iddia edip  ev sahibini dava etti. Ancak dava, iddiaların gerçek dışı çıkmasıyla 'iftira'ya dönüştü. Bunun üzerine mahkeme ev sahibi hakkında haksız yere soruşturma açılmasına sebebiyet verdiği için sanığı "iftira" suçundan 10 ay hapisle cezalandırdı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ev sahibini şikayet eden kiracıya hapis cezası
    Kiracı, Ev Sahibi, Kira, Haber

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Fahiş kira artışları sonrası mahkeme salonları ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları ile doldu taştı. Ancak bu kez adliye koridorları farklı bir davaya şahit oldu. İstanbul'da yargı makamlarına taşınan ev-sahibi kiracı anlaşmazlıklarından biri, tahliye taahhütnamesinde sahte imza kullanıldığı iddiası ve bu iddianın gerçek çıkmaması nedeniyle "iftira" davasına dönüştü.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye yansıyan bilgilere göre, kiracı Basri A, ev sahibi Kemal G'yi, imzasını taklit ederek sahte taahhütname ile kendisine tahliye davası açtığı iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Şikayet üzerine Kemal G. hakkında "özel belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

    'İFTİRA' SUÇUNA HAPİS İSTEMİ

    Savcılık, tahliye taahhütnamesini, kiracı ve ev sahibinin imza örneklerinin karşılaştırmasının yapılması için bilirkişiye gönderdi. İncelemede, imzanın savcılığa ihbarda bulunan kiracı Basri A'ya ait olduğu tespit edildi.

    Bunun üzerine savcılık, ev sahibi hakkında takipsizlik kararı verdi ancak kiracı Basri A. hakkında "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını sağladı.

    İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık Basri A, kirayı ödeyemediği için ev sahibi tarafından rahatsız edildiğini ve hakkında icra takibi başlatıldığını, sonrasında da ev sahibinin bir tahliye taahhütnamesi gerekçe göstererek hukuk mahkemesinde tahliye davası açtığını söyledi.

    BU KEZ DE 'O TARİHTE YOKTUM' DEDİ

    Taahhütname imzalamadığını, 3 yıl önce evi kiralarken emlakçıda imzaladığı evraklardan birinin taahhütname olabileceğini öne süren sanık, belgedeki imzanın kendisine ait olmadığını, evrakın düzenlendiği tarihte başka bir yerde bulunduğunu ispat edebileceğini savunarak beraat talep etti.

    AVUKAT MASRAFI DA KİRACIYA

    Davayı karara bağlayan mahkeme, ev sahibi hakkında haksız yere soruşturma açılmasına sebebiyet verdiği için sanığı "iftira" suçundan 10 ay hapisle cezalandırdı.

    Cezayı erteleyerek sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmeden mahkeme, ayrıca sanığın, ev sahibinin avukatına 17 bin 900 lira vekalet ücreti ödemesini de kararlaştırdı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KiracıEv SahibiKira
    Haberler > Güncel > Ev sahibini şikayet eden kiracıya hapis cezası
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