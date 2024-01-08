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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'na saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Terörle mücadele hız kesmeden devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı&#039;na saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

    Dün de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.

     

    PkkTerörMsb
    Haberler > Güncel > Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'na saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz
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