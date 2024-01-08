Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'na saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz

8 Ocak 2024 11:33 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 11:46

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Dün de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.