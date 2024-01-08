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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'na saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Seda Çakır
Terörle mücadele hız kesmeden devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Dün de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.