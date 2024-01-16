Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

16 Ocak 2024 17:59 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 18:16

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde ağır yıkıma neden oldu. Depremlerde en ağır hasarı Hatay aldı. Depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen bölgede artçı sarsıntılar hala devam ediyor.

Son deprem haberi Hatay'dan geldi. Kandilii Rasathanesi'nin verilerine göre, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.46'da kaydedilen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ise henüz bir açıklama gelmedi.