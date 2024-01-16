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    Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Deprem bölgesi artçılarla sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Hatay'da saat 17.46'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Dörtyol olan deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Hatay&#039;da 3.4 büyüklüğünde deprem | Son depremler
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde ağır yıkıma neden oldu. Depremlerde en ağır hasarı Hatay aldı. Depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen bölgede artçı sarsıntılar hala devam ediyor.

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    Son deprem haberi Hatay'dan geldi. Kandilii Rasathanesi'nin verilerine göre, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Saat 17.46'da kaydedilen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ise henüz bir açıklama gelmedi.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Güncel > Hatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem | Son depremler
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