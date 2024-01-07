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    Herkes o günü bekliyordu! İstanbul için kar tahmini değişti

    Meteorolojiye göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bugünden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak. 17 il için 'sarı' alarm verildi, İstanbul için ise kar tahmini değişti. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada "İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık "ısı adası" etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor" dedi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Herkes o günü bekliyordu! İstanbul için kar tahmini değişti
    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 7 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bugünden itibaren etkili olacak. Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren azalmaya devam edecek. 

    Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.  Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

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    İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

    İstanbul'da 10-11 Aralık tarihleri için verilen kar alarmına ilişkin Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni açıklama geldi. Megakentte beklenen yoğun kar yağışı olasılığının ortadan kalktığını belirten Orhan Şen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kaydetti:

    "İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık "ısı adası" etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız. 9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil. İç kesimler kar. İstanbul'da bugün yağmur var 17 C. Yarın da 16 C. Bugün İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ile Antalya, Isparta da kuvvetli sağanak yağış var. Rüzgar Ege Batı Akdeniz Marmara'nın güney ve batısında lodos kuvvetli."

    Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    17 İLE SARI ALARM

    Meteorolojiden 17 ile de bugün için sarı kodlu uyarı verildi. Kuvvetli sağanağın etkili olacağı iller şu şekilde:

    Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak.

    HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    Herkes o günü bekliyordu! İstanbul için kar tahmini değişti

    Herkes o günü bekliyordu! İstanbul için kar tahmini değişti

    Herkes o günü bekliyordu! İstanbul için kar tahmini değişti

    Herkes o günü bekliyordu! İstanbul için kar tahmini değişti

    Herkes o günü bekliyordu! İstanbul için kar tahmini değişti

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    Meteoroloji Genel MüdürlüğüIstanbulKarHava Durumu
    Haberler > Güncel > Herkes o günü bekliyordu! İstanbul için kar tahmini değişti
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