İstanbul’a kar ve sağanak uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen saat verip uyardı, işten çıkar çıkmaz evinize koşun

15 Aralık 2023 14:30 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:33

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul ve çevre illerde hava sıcaklıkları 6-7 derece birden düşerken vatandaşlar ‘İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?’ sorularını araştırmaya başladı. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, saat vererek uyardı. İstanbul’a kar ve sağanak uyarısı! Orhan şen "İstanbullular bir an evvel akşam saatlerinde evine gitsin" dedi ve saat verdi.

ORHAN ŞEN SAAT VEREREK UYARDI: İŞTEN ÇIKAN EVİNE KOŞSUN

İstanbul ve Trakya için kar alarmında bulunan Prof. Dr. Orhan şen, “Rüzgar döndü, sabah lodostu. Rüzgar kuzeye döndü ve hızla doğuya kayacak. Yağış Avrupa Yakası başta olmak üzere bütün İstanbul'da öğlene doğru başlayacak. Trakya'da Edirne'de başladı. Ege'de rüzgar güneyli. Edremit Körfezi üzerinde çarpışıyor. Burada yağış kuvvetli olacak. Yağış Bursa Yalova Kocaeli İstanbul başta olmak üzere kuvvetli olacak. Önce Avrupa yakası sonra il genelinde etkili olacak. Su baskınlarına neden olabilir. Öğleden sonra sıcaklıklar hızla düşecek. Rüzgar hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek. İstanbullular bir an evvel akşam saatlerinde evine gitsin” çağrısında bulundu.

METEOROLOJİ SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ile akşam saatleri arasında İzmir çevreleri ile Aydın ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların da Muğla kıyıları, Antalya il merkezi ve doğu ilçeleriyle Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 12 BİRDEN DÜŞECEK

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Marmara'nın kuzey ve batısıyla İzmir'in kuzey kıyılarında kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanacak meteorolojik gelişmeler nedeniyle sel ve su baskınlarıyla ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte 12 derece kadar azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.