İzmir'de fabrikada korkutan yangın: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

17 Ocak 2024 10:57 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 11:02

İzmir'im Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, hasar gören depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor.