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    İzmir'de fabrikada korkutan yangın: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir'in Çiğli ilçesinde kozmetik ürünlerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İzmir'im Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

    1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Ekiplerin, hasar gören depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Güncel > İzmir'de fabrikada korkutan yangın: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
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