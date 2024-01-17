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İzmir'de fabrikada korkutan yangın: 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Eda Narin
İzmir'in Çiğli ilçesinde kozmetik ürünlerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İzmir'im Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin, hasar gören depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor.