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    • İzmir'deki tekne faciasında kaybolan balıkçının son sözü 'Yüzeceğim' oldu

    İzmir'de gece saatlerinde 10 kişilik balıkçı teknesi battı. 3 kişinin öldüğü faciada, 5 kişi yaralanırken kayıp iki kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp balıkçılardan Gökhan Çakır'ın ağabeyi kardeşinin yüzmek için tekneden ayrıldığını söyleyip "'Ben yüzeceğim' demiş. Yanlarında ayrılmış ama nereye kadar yüzebildi bizimde bir bilgimiz yok. Sahil Güvenlik’ten haber bekliyoruz." ifadeleriyle kayba ilişkin bilgi verdi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İzmir, Balıkçı Teknesi, Dikili, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'in Dikili ilçesi gece saatlerinde bir faciaya sahne oldu. Salihleraltı açıklarında 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi şiddetli rüzgardan dolayı battı. 10 kişilik teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar hayatını kaybetti.  Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

    İlk olarak Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildiler. Tedavilerin ardından 5 kişi taburcu edildi.

    İzmir'deki tekne faciasında kaybolan balıkçının son sözü 'Yüzeceğim' oldu

    ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

    Batan teknede bulunan ve kayıplara karışan Medine Karaduman ile Gökhan Çakır’ı arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik ekiplerince aralıksız sürüyor. Sahil Güvenliğe ait 1 helikopter, 4 bot ve 2 dalgıç timi tarafından çalışmalar devam ederken, kayıp balıkçıların ailelerinin ise acılı bekleyişi devam ediyor.

    İzmir'deki tekne faciasında kaybolan balıkçının son sözü 'Yüzeceğim' oldu

    'NEREYE KADAR YÜZDÜ BİLMİYORUZ'

    Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, kayıp balıkçıların ailelerinin ise endişeli bekleyişi devam ediyor. Kaybolan 2 kişiden birisi olan kardeşi 1 çocuk babası 34 yaşındaki Gökhan Çakır’dan sevindirici bir haber beklediklerini ifade eden ağabey Mehmet Çakır, “Kardeşim sürekli aynı teknede çalışıyordu. Rutin, her gün yaptıkları bir iş. Olay sanırım gece 1-2 civarlarında gerçekleşmiş. Birkaç tanesi orada vefat etmiş. 4-5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarmış. Kardeşim de onların yanındaymış, kurtulan çocuklar öyle söylüyor. Hatta ‘ben yüzeceğim’ demiş. Yanlarında ayrılmış ama nereye kadar yüzebildi bizimde bir bilgimiz yok. Sahil Güvenlik’ten haber bekliyoruz” dedi.

    İzmir'deki tekne faciasında kaybolan balıkçının son sözü 'Yüzeceğim' oldu

    Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ve buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İzmirBalıkçı TeknesiDikili
    Haberler > Güncel > İzmir'deki tekne faciasında kaybolan balıkçının son sözü 'Yüzeceğim' oldu
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