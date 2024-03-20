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Kocaeli'de sıcak saatler! 2 yaşındaki bebek polisi atlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de annesi ile pazara giden 2 yaşındaki bir kız çocuğu ortalığı birbirine kattı. Bebek arabasından atlayıp kayıplara karışan afacan için herkes seferber oldu. Polis tarafından bulunan bebeğin durmaya niyeti yoktu, ekipler tam da annesine teslim edecekken ellerinden kaçtı. O anlar kameralara da yansıdı...

Olay Kocasinan ilçesine bağlı Emekevler Mahallesi'nde kurulan bir semt pazarında gerçekleşti. Bebeği ile alışverişe gelen kadın arabada yavrusunu göremedi. Paniğe kapılan anne, hiçbir yerde kızını bulamayınca pazarcı esnafından yardım istedi.

Kocaeli'de sıcak saatler! 2 yaşındaki bebek polisi atlattı - 1. Resim

Polise ve pazarda görevli zabıta ekiplerine haber verildi, aynı zamanda imam da aranarak, camiden bebeğin kayıp olduğu anonsu yaptırıldı. Her yerde aranan çocuk, pazar dışında polis ekipleri tarafından bulundu.

Kocaeli'de sıcak saatler! 2 yaşındaki bebek polisi atlattı - 2. Resim

AFACAN KIZ POLİSİ BİLE ATLATTI

Annesine götürüldüğü sırada polisin elini bırakan afacan yeniden koşmaya başladı. Pazarda polisi peşinden koşturan minik Ayşe, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Kızını kucağına alan anne ise hem gözyaşı döktü hem de rahat bir nefes aldı.

Kocaeli'de sıcak saatler! 2 yaşındaki bebek polisi atlattı - 3. Resim

"KADIN PATATES SEÇERKEN ÇOCUK KAYBOLDU"

Yaşananları anlatan esnaf Musa Çetin, "Hanımefendi patates seçiyordu, çocuk ise hemen arkasında bebek arabasındaydı. Kadın patates seçerken çocuk bir anda kayboldu. Annesi her tarafa baktı ama bulamadı. En sonunda cami hocasını arayarak anons yaptırdık. Çocuk daha sonra sokakta, pazarın dışında yürürken bulundu" dedi.

Kocaeli'de sıcak saatler! 2 yaşındaki bebek polisi atlattı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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