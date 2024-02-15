Mangal ateşinden patlama! İşçiler ölümden döndü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Şubat 2024 19:23 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 19:32 - Güncelleme:

Eyüpsultan, Mangal, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan'da 6 kişilik bir işçi grubu mangal yakmak için bir araya geldi. Mangal ateşinde bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. İki kişi patlamanın etkisiyle sandalyeden düşerken o anlar güvenlik kamerasın yansıdı.