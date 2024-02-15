Mangal ateşinden patlama! İşçiler ölümden döndü
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eyüpsultan'da 6 kişilik bir işçi grubu mangal yakmak için bir araya geldi. Mangal ateşinde bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. İki kişi patlamanın etkisiyle sandalyeden düşerken o anlar güvenlik kamerasın yansıdı.
İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde aynı fabrikada çalışan 6 işçi mangal yakmak için bir araya geldi.
Yaktıkları mangalın etrafında toplanan işçiler sohbet ederken, ateşte bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamayla işçiler sandalyeden yere düştü.
PATLAMA ANI KAMERADA
Bir süre ne olduğunu anlayamayan işçiler şoku atlatınca mangalın etrafından uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı