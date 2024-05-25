MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret: "Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Yaptığı basın toplantısında Ülkü Ocakları ve MHP'yi hedef alanlara tepki gösteren Bahçeli, "Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" nedeniyle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu...

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'mızın düzenlediği ve 2 gün boyunca sürecek olan programa hoş geldiniz. Alanlarında uzman arkadaşlarımızın anlaşılır ve sade bir dille sunumlarıyla ufkumuz genişleyecektir. Sizlere her bakışımda, henüz söylenmemiş şiirlerin şairlerini, henüz duyulmamış nağmelerin bestekarlarını görüyor ve iftihar ediyorum.

Türk gençliği istiklal bereketimizdir. MHP Ülkü Gençlik ise Türk gençliğinin özü, serden geçti yüreğidir. Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eser olacaktır. Dünya coğrafyası varlığını sürdürememiş yüzlerce toplumun kalıntılarıyla doludur. Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğrudur. Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Ülkü Ocaklarından yetişmiş biri olarak elbette her şeyin tanığıyım.

Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır. Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak. Ülkü ocağı-MHP ile ilgili iddialar ayağımızın altında. Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Hiç yılmadık, hiç de yolumuzdan dönmedik. Çünkü haklıydık, Hakk'ın izindeydik. Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur. Sabırla millete hizmet, yegane hedefimizdir. Sizlerin mücadelesi Yunus'un sözleri gibi dilden dile söylenecek.

Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. 'Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek.' Mumya zihniyetlerin hedeflerinizi karartmasına müsaade etmeyin. Sizler geleceksiniz, gelecek sizlerle gelecek. Çalışmayı bir hayat felsefesi gördüğünüz sürece aşamayacağınız hiçbir hedef kalmayacaktır.

Melik inkar ve küfürle ayakta kalabilir, zulümle ayakta kalamaz.

Ülkü Ocakları fikir ve düşünce yapımızda hayat boyunca taşıyacağımız kıvançtır. Ülkü Ocaklarının gençlik macerası görülmesi gafillik olduğu kadar gerzekliktir. Milliyetçiliği linç etmeye çalışmak için sıraya girenlere hatırlatırım ki; milliyetçilik binlerce yıldır ayakta durmamızın sebebidir. Biz yarın da burada olacağız.

Türk milletine giydirilmek istenen kefeni yırtarak şuur sizin fikrinizdedir. Ülkü ocaklı kardeşlerin ihtiyaç halinde her an ortaya çıkarak bayrağı yükseltmiştir. Korkacak, ürkecek hiçbir şeyimiz yoktur. Tarafımız doğru yönümü haktır.

KIRMIZI KARANFİL BIRAKTI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'na kırmızı beyaz karanfil bıraktı.