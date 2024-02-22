MSB duyurdu: Türk uçakları sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecek

Milli Savunma Bakanlığı; Bakan Yaşar Güler’in Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile imzaladığı “Türkiye-Bulgaristan Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası”nın detaylarını paylaştı. Açıklamada, "Türkiye yaptığı bu anlaşma ile Bulgaristan hududunda hava polisliği görevleri yaptığı zamanlarda sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecektir.” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil icra edilen operasyonlarda son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

1 HAFTADA 60 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 184'ü Irak'ın kuzeyi, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 458'e ulaştığını söyledi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Şubat'ta bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunulduğunu ve çıkan çatışmada 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Aktürk, bu saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'a rahmet diledi. Tuğamiral Aktürk, çatışma sonrası gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, çeşitli miktarlarda piyade tüfeği ve şarjörü, tanksavar silahı, mühimmat ile çok sayıda el bombası ve malzeme ele geçirildiğinin bilgisini verdi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 824 teröristin etkisiz hale getirildiğini, değişik çaplarda toplam 1896 silah ve 796 bin 153 mühimmatın ele geçirildiğini belirten Aktürk, 2 bin 605 mayın ve el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha işleminin gerçekleştirildiğini, 862 mağara ve sığınağın ise kullanılamaz hale getirildiğini anlattı.

Aktürk, ayrıca Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

27 BİN 631 KİŞİNİN YASA DIŞI GEÇİŞİ ENGELLENDİ

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 201 kişinin yakalandığını, 3 bin 94 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1347'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 631 olmuştur." dedi.

BATUHAN-A İSİMLİ KARGO GEMİSİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Marmara Denizi'nde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisinin 51 metre derinlikte tespit edildiğini aktaran Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına, deniz karakol uçağı, mayın avlama gemisi, araştırma gemisi ve arama kurtarma gemisiyle destek sağladığını, halihazırda 2 gemiyle çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tuğamiral Aktürk ayrıca 9-11 Şubat'ta Edirne'de düzenlenen, "Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası"nda kendi kategorilerinde 21 altın, 16 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Yüzme Takımı'nı da kutladı.

AVRUPA GÖKYÜZÜ KALKANI GİRİŞİMİ TÜRKİYE İLE BİRLİKTE 22 OLDU

Bakanlık kaynakları, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında imzalanan Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) Anlaşması'na ilişkin şunları kaydetti:

"Almanya'nın öncülüğünde 2022'de oluşturulan girişimin üye sayısı Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla 21'e ulaşmıştır. Ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik ederek maliyetleri düşürmek ve operasyonel esnekliği sağlamak için tasarlanan girişim, aynı zamanda NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin güçlendirilmesini de amaçlamaktadır. ESSI'ye üye ülkelerin füze, roket veya uçak saldırılarına karşı kendilerini daha iyi silahlandırma misyonları bulunmaktadır. Söz konusu girişimle, hava savunma sistemlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışması, sistemlerin eşgüdümlü kullanımı, aynı zamanda da eğitim ve tatbikatların kolaylaştırılması da hedeflenmektedir."

"SICAK TAKİP İÇİN BULGARİSTAN HAVA SAHASINDA UÇABİLECEK"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bakan Yaşar Güler’in, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüşmesinde imzaladığı “Türkiye-Bulgaristan Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası”nın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sınır Geçişli Hava Polisliği anlaşmaları; hava polisliği görevi yapan uçakların hava tehdidinin önlenmesi amacıyla sıcak takibe diğer bir ülke sınırını geçerek devam etmesini sağlayan anlaşmalardır. Sınır komşusu NATO ülkeleri kendi aralarında ikili veya çok uluslu olarak bu anlaşmaları yapmaktadır ve NATO tarafından da tavsiye edilmektedir. Türkiye yaptığı bu anlaşma ile Bulgaristan hududunda hava polisliği görevleri yaptığı zamanlarda sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecektir.”