Naci Görür'e teklif üstüne teklif: İki siyasi parti daha kapısını çaldı

6 Şubat felaketinden önce ve sonra yaptığı uyarılarla gündemde olan Naci Görür, yerel seçim sürecinde partilerin radarına girdi. Uzman isim, AK Parti İBB adayı Murat Kurum'un danışmanlık teklifinin ardından iki partinin daha kapısını çaldığını söyledi. Görür, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edildi. İstanbul Büyükşehir'i İyi Parti teklif etti, Elazığ Belediye Başkanlığı'nı CHP etti. Teklifler oldu, çok teşekkür ederim beni onore ettiler" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce bölgeye verdiği uyarılar ve sonrasındaki açıklamaları ile vatandaşların ve siyasilerin yakından takip ettiği Prof. Dr. Naci Görür, yerel seçim sürecinde de adından sık sık bahsettiriyor.

TV100'de katıldığı bir canlı yayında konuşan Görür, iki siyasi partinin kendisine adaylık teklif ettiğini söyleyip "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edildi. İstanbul Büyükşehir'i İyi Parti teklif etti, Elazığ Belediye Başkanlığı'nı CHP etti. Teklifler oldu, çok teşekkür ederim beni onore ettiler." dedi.

'BEN SİYASET DIŞIYIM'

Candaş Tolga Işık'ın "Kabul etmediniz mi?" sorusuna ise Naci Görür, şu cevabı verdi:

Kabul edip etmemek değil, benim yoluma, yöntemime, inancıma ters. Ben partiler dışı siyaset dışında olmalıyım ki beni AK Parti de dinlesin CHP de dinlesin, MHP'de dinlesin. Beni takip edenlerin önemli bir kısmı AK Partili, MHP'li. Yazıyorlar bana 'Hocam Allah senden razı olsun' diye. Ben bir partinin adamı olabilir miyim yani? Naci Görür olarak bir oyum var o ayrı. Ama biz bu deprem belasını bu ülkenin başından def edeceksek Türkiye Cumhuriyeti olarak, hükumetiyle, muhalefetiyle, siyaseti bu işin dışında bırakmamız gerekiyor.

MURAT KURUM DANIŞMANLIK TEKLİF ETMİŞTİ

Öte yandan Prof. Dr. Naci Görür, daha önce de Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum ile bir araya gelmişti.

Kurum'un, Naci Görür'ün bilgilerinden yararlanarak İstanbul'u deprem felaketinden kurtarmak istediği biliniyor.

Bu doğrultuda Naci Görür, Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini söyledi.

Kurum'un danışmanlık teklifine sıcak bakan Görür, "Sayın Kurum, bana danışmanlık teklif etti. Bu bir hayat meselesi. Her şeyden önce ülkenin beka meselesi. Eğer biz bu depremlerle ilgili gerekeni yapmazsak, hele ki Marmara Bölgesi deprem nedeniyle yıkılır, ekonomik açıdan çökerse, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ve siyasi bağımsızlığı da tehdit altına girer. Omuz omuza, kol kola el birliği ile ülkemizi depreme hazırlamalıyız." dedi.