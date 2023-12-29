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    Prof. Naci Görür'den 'gizemli fay' uyarısı! Son depremlerle ortaya çıktı

    Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, dün Malatya'da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından belirli bir bölgeyi işaret ederek "aktif fay" konusunda uyarılarda bulundu.

    Prof. Naci Görür&#039;den &#039;gizemli fay&#039; uyarısı! Son depremlerle ortaya çıktı
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AFAD'ın verilerine göre, dün saat 12:34'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Malatya ve çevre illerinde hissedilen deprem, şu ana kadar olumsuz bir ihbara yol açmadı.

    Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'daki deprem sonrasında sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

    AKTİF FAY UYARISI 

    Prof. Görür, mevcut MTA canlı fay haritasında bir yüzey kırığı gözlenmediğini belirterek, son aylardaki depremleri dikkate aldığında bölgede aktif bir fay olabileceğini öne sürdü.

    Görür, "Malatya Görgü-Yeşilyurt’ta 4,7 deprem oldu. Mevcut MTA canlı fay haritasında bir yüzey kırığı gözükmemesine rağmen ben burada son aylardaki depremleri yerine koydum. Sanıyorum burada Malatya-Yeşilyurt-Görgü/Seyituşağı-Doğanşehir arasında aktif bir fay var (Şekil). Bu fay Malatya Fayı'na paralel. Belki de Doğanşehir Fayı bu alanlara uzanıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremMalatya
    Haberler > Güncel > Prof. Naci Görür'den 'gizemli fay' uyarısı! Son depremlerle ortaya çıktı
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