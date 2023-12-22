Prof. Naci Görür'den 23 kente uyarı! Her an 7 ve üzeri deprem olabilir

22 Aralık 2023 14:33 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 14:38

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen kent sempozyumları, bugün Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) başladı. Sempozyumların ilk gününün konuğu ise Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür oldu.

23 KENT FAY ÜZERİNDE

Prof. Dr. Görür, yaptığı açıklamada 23 kentin fay üzerinde olduğunu belirterek, "Bundan hiç kimsenin haberi yok. En son dayanamadım söyledim. Kork ya kork. Biz bilim insanı olarak yüzbinlerce insanımızın hayatının bir ipliğe bağlı olduğunu görüp söylemeyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

"DEPREMLERİ DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Görür, Türkiye'de 500 fay bulunduğunu ve deprem mekanizmasının 14 milyon yıl önce başladığını belirterek, depremleri durdurmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Özgür Kocaeli'nin haberine göre Türkiye’de 500 tane fay olduğuna dikkat çeken Prof. Görür, "Bizim 'Hangi fay kırıldı, ne zaman deprem olacak?' söylemlerini kaldırmamız lazım. Ben senin şehrinde deprem olmayacak desem zil çalıp oynayacak mıyız? Komşu ilde de deprem olsa bizim vatandaşımız ölecek. Soruna genel bakmalıyız. Deprem mekanizması 14 milyon sene önce başladı. Bu depremleri durdurmak mümkün değil" dedi.

DEPREME SİYASET ÜSTÜ BAKMAK

Her depremde on birlerce insanı bir gecede gömmenin topluma yakışmadığına dikkat çeken Prof. Görür, "Millet olarak siyaset üstü olarak 'Hiçbir insan ölmesin' diyerek bizi yönetmeye talip olan insanlara 'Benden oy almak istiyorsan bu ülkede deprem dirençli yerler yapacaksın. Bu niyetin olursa oyum senindir' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"KORK YA KORK"

Deprem konusunda hiçbir bilimsel veriye dayanmayan ve gerçek dışı söylemlerin yayılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Görür, "Halkımızın deprem birikimi ve farkındalığı ile kültürü yok. Halk kendini tehdit eden bir konu hakkında tamamen bilgisiz yada çok bilgi sahibi. 'Amerikan gemisi geldi diye deprem oldu' diyenlere gerçekten sinirleniyorum. Geçtiğimiz günlerde söylediği 23 kent deprem bölgesinin üzerine kurulmuş. Bundan hiç kimsenin haberi yok. En son dayanamadım söyledim. Kork ya kork!" şeklinde konuştu.

"HER AN 7 VE ÜZERİ DEPREM OLABİLİR"

Bilim insanı olarak sorumluluklarının bilincinde olarak uyarılarda bulunmak gerektiğine dikkat çeken Prof. Naci Görür, kritik uyarılarda bulundu:

"Biz bilim insanı olarak yüzbinlerce insanımızın hayatının bir ipliğe bağlı olduğunu görüp söylemeyecek miyiz? Bizim kimseyi korkutmak gibi bir derdimiz yok. Bu 23 kentte bulunan faylar her an 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir.

"KOCAELİ'DE BURADA ZEMİN KÖTÜ"

Ana fayı kesen görece olan küçük faylarda kırılmamış olanlar olabilir. Hendek fayı, İzmit ve Körfez fayının tamamı kırılmadı. Bu faylarda deprem üretebilir ve kenti etkileyebilir. Kocaeli'de bulunan faylar uzun bir dönem 20 bin kişiyi öldürüp yüzbinlerce insanı yaralayacak bir deprem oluşturmaz. Yan depremler burayı ciddi olarak etkileyebilirler. Burada zemin kötü.

Deprem anında bu çok tehlikeli. Zemin depremin etkisini dört kat artırabilir. Buralarda yeraltı su seviyesi yüksektir, yer altı suyu olan zeminler depremde en tehlikeli zeminlerdir. Kocaeli’nin vadi içinde kurulmuş olması yanlış. Yapacak bir şey yok. Kenti terke edecek halimiz de yok."