Çankırı'da korkutan deprem!

22 Aralık 2023 13:02 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 14:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.50'de, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntının derinliği 7.06 kilometre olarak kaydedildi.

Öte yandan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusundaki uyarılarına devam ediyor. Kocaeli'de bir sempozyuma katılan Görür, "Üzerine kurulu olduğumuz 23 kent deprem bölgesinin üzerinde. Bundan hiç kimsenin haberi yok" şeklinde bir açıklamada bulundu.

23 kentin fay üzerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Görür, 23 kentin fay üzerinde olduğuna dikkat çekti. Görür, "Bundan hiç kimsenin haberi yok. En son dayanamadım söyledim. Kork ya kork. Biz bilim insanı olarak yüzbinlerce insanımızın hayatının bir ipliğe bağlı olduğunu görüp söylemeyecek miyiz" ifadelerini kullandı.