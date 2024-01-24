Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Şehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı bugün düzenlenen törenle anıldı.

    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın ve 5 polis memurunun 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilmesinin 23. yıldönümü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü de Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda anma töreni düzenledi.

    Şehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı

    Törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı.

    İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Okkan ve silah arkadaşlarını, şehadet mertebesine ulaştıkları bu noktada minnet ve özlemle andıklarını söyledi.

    Şehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı

    'KURDUĞU GÖNÜL BAĞI KARŞILIKSIZ KALMAMIŞTIR'

    Sakarya'nın has evladı ve Diyarbakır'ın Gaffar babasının, görev yaptığı sürede halka, devletin kucaklayıcı ve şefkatli yüzünü gösterdiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

    "Gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir. Şehit emniyet müdürümüzün Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamıştır. Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Devlet ve millet kaynaşmasını hedef alarak Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarının şehadetlerine yol açanlar emellerine ulaşamamışlar ve hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Merhumun bu kadim topraklara attığı sevgi tohumları mümbit gönüllerde yeşererek, yaşadığımız huzur ve güven ortamını iyice pekiştirmiştir."

    Şehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı

    'ŞAHSIM İÇİN AYRI BİR ONUR MESELESİ'

    Okkan'ın insanın kalbine dokunmayı başardığını ve onların samimi sevgisini kazandığını dile getiren Kaya, onun mirasını takip ederek halkın sevgi ve desteğiyle görevlerini ifa etme bilincinde ve kararlılığında olduklarını bildirdi.

    Kaya, "Merhumun doğduğu Sakarya'da ve şehit edildiği Diyarbakır'da görev yapmanın şahsım için ayrı bir onur meselesi olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal, namusunu korumak için canını severek feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

    Şehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı

    Törene Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve vatandaşlar katıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Gaffar Okkan
    Haberler > Güncel > Şehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktü! Operatör enkaz altında - GüncelAğır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine çöktüWhatsApp'ta 'hesap olmadan' mesajlaşma dönemi başlıyor: İşte yeni özellik hakkında tüm detaylar - GüncelWhatsApp'ta 'hesap olmadan' mesajlaşma dönemi başlıyor: İşte yeni özellik hakkında tüm detaylarEve zorla girdi! 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini ağır yaraladı - GüncelEve zorla girdi, 12 yaşındaki çocuğu öldürdüEv sahibi pes etti, 'kapı duvar oldu' - GüncelEv sahibi pes etti, 'kapı duvar oldu'Bakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde kızartma yağlarına 10 gün süreli denetim - GüncelBakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde kızartma yağlarına 10 gün süreli denetimVan'da kar yürünecek yol bırakmadı: Uçak seferleri rötar yaptı - GüncelVan'da kar yürünecek yol bırakmadı: Uçak seferleri rötar yaptı15 yıl tümörle yaşadı, 'masada kalırsın' dediler: Ders niteliğinde hayat mücadelesi - GüncelDers niteliğinde hayat mücadelesiHırsızlıkta yeni 'tarife': Hem çaldılar hem beğenmediler - GüncelHırsızlıkta yeni 'tarife': Hem çaldılar hem beğenmediler2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de - Güncel2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'deŞirket kesenin ağzını açtı! Bunu yapana 300 bin TL ödül verecekler - GüncelŞirket kesenin ağzını açtı! Bunu yapana 300 bin TL ödül verecekler
    Sonraki Haber Yükleniyor...