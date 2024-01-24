Şehit Gaffar Okkan ve silah arkadaşları anıldı

24 Ocak 2024 16:36 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 16:45

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın ve 5 polis memurunun 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilmesinin 23. yıldönümü. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü de Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda anma töreni düzenledi.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Okkan ve silah arkadaşlarını, şehadet mertebesine ulaştıkları bu noktada minnet ve özlemle andıklarını söyledi.

'KURDUĞU GÖNÜL BAĞI KARŞILIKSIZ KALMAMIŞTIR'

Sakarya'nın has evladı ve Diyarbakır'ın Gaffar babasının, görev yaptığı sürede halka, devletin kucaklayıcı ve şefkatli yüzünü gösterdiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir. Şehit emniyet müdürümüzün Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamıştır. Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Devlet ve millet kaynaşmasını hedef alarak Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarının şehadetlerine yol açanlar emellerine ulaşamamışlar ve hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Merhumun bu kadim topraklara attığı sevgi tohumları mümbit gönüllerde yeşererek, yaşadığımız huzur ve güven ortamını iyice pekiştirmiştir."

'ŞAHSIM İÇİN AYRI BİR ONUR MESELESİ'

Okkan'ın insanın kalbine dokunmayı başardığını ve onların samimi sevgisini kazandığını dile getiren Kaya, onun mirasını takip ederek halkın sevgi ve desteğiyle görevlerini ifa etme bilincinde ve kararlılığında olduklarını bildirdi.

Kaya, "Merhumun doğduğu Sakarya'da ve şehit edildiği Diyarbakır'da görev yapmanın şahsım için ayrı bir onur meselesi olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal, namusunu korumak için canını severek feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Törene Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve vatandaşlar katıldı.