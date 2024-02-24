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    Selçuk Bayraktar, yapay zeka dil modelini resmi olarak duyurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Selçuk Bayraktar, yapay zeka dil modelini resmi olarak duyurdu
    Yapay Zeka, Selçuk Bayraktar, Haber

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin yapay zeka modelini resmi olarak duyurdu.T3 Vakfı öncülüğünde Türkçe için geliştirilen bu dil modeli için resmi sosyal medya hesabı da oluşturuldu.

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi X (Twitter) hesabından Türkiye’nin büyük dil modeli T3Ai’le’yi resmi olarak duyurdu. Bu dil modeli, Türkçe için özel olarak tasarlandı ve kendine ait bir sosyal medya hesabı da var.

    Sosyal medya hesaplarında belirtildiği üzere bu büyük dil modelinin gelişimine herkes gönüllü olarak katkı sağlayabilir ve destek verebilir.

    Selçuk Bayraktar, kısa süre önce resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile Türkiye’nin büyük dil modeli T3 AI’LE‘yi duyurdu. T3 Vakfı öncülüğünde Türkçe için geliştirilen bu dil modeli için resmi sosyal medya hesabı da oluşturuldu.

    DAHA ÖNCE DE MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

    Yapay zeka ile ilgili müjdeyi duyuran Selçuk Bayraktar şu açıklamalarda bulunmuştu:

    Doğal dil işleme modelinin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Baykar'dan da bir ekibimiz, yine Cezeri'den bir ekibimiz, Türkçe merkezli olmak üzere, tabii ki bütün dilleri de kapsayacak şekilde çalışmaları yürütmeye başladık. Tümüyle açık kaynak olacak.

    Türkiye'nin ilk geliştirici cemiyetiyle beraber yürütülmüş büyük, doğal dil işleme modelini, projesini başlattık. Bunu da şimdiden sizlerle paylaşmak istedim.

    HANGİ ALANDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR?

    Baykar Yapay Zeka Birimi ekiplerinde; yürütülen çalışmalar ileri seviye otonomi, durumsal farkındalık ve gelişmiş emniyet olmak üzere üç ana grup altında sınıflandırılmaktadır. Ekipler;

    Makine Öğrenimi ve Kural Tabanlı Akıllı Sistemler

    Bilgisayarlı Görü ve Görüntü İşleme

    Sinyal ve Veri İşlem

    Derin Öğrenme

    Pekiştirmeli Öğrenme

    Rota, Hareket ve Manevra Planlama

    Olasılık Temelli Yaklaşımlar

    Büyük Veri İşleme ve Yönetimi gibi farklı alanlarda akıllı sistemler geliştirerek, savunma ve havacılık sektöründe yeni teknolojiler üretmeyi amaçlamaktadır. Ekibimiz, oldukça ileri görüşlü, çalışkan ve yapay zeka, otonom sistemler, robotik gibi konularda uzman kişilere sahiptir.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
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