Tekirdağ'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dolu nedeniyle yolda kaldı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Mitingi'ne katılmak için gittiği Tekirdağ'da yolda kaldı. Şiddetli dolu yağışına maruz kalan Özgür Özel'in konvoyu, bir süre yoluna devam edemedi. CHP'li Özel'in doluda yolda kaldığı anlar sosyal medyada viral oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 'Buğday Mitingi' için gittiği Tekirdağ'da zor anlar yaşadı.
ÖZGÜR ÖZEL TEKİRDAĞ'DA DOLUYA YAKALANDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 'Buğday Mitingi'ne katıldı. Tekirdağ'da başlayan dolu, CHP'li Özel'in konvoyunu da etkiledi.
Özgür Özel'in bulunduğu konvoy, dolu yaşının etkisiyle bir süre yolda kaldı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi