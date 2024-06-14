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Haberler > Güncel > Tekirdağ'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dolu nedeniyle yolda kaldı

Tekirdağ'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dolu nedeniyle yolda kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Mitingi'ne katılmak için gittiği Tekirdağ'da yolda kaldı. Şiddetli dolu yağışına maruz kalan Özgür Özel'in konvoyu, bir süre yoluna devam edemedi. CHP'li Özel'in doluda yolda kaldığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 'Buğday Mitingi' için gittiği Tekirdağ'da zor anlar yaşadı. 

Tekirdağ'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dolu nedeniyle yolda kaldı - 1. Resim

ÖZGÜR ÖZEL TEKİRDAĞ'DA DOLUYA YAKALANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 'Buğday Mitingi'ne katıldı. Tekirdağ'da başlayan dolu, CHP'li Özel'in konvoyunu da etkiledi.

Özgür Özel'in bulunduğu konvoy, dolu yaşının etkisiyle bir süre yolda kaldı.

Tekirdağ'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dolu nedeniyle yolda kaldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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