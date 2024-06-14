Tekirdağ'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dolu nedeniyle yolda kaldı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 17:06 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 17:28 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buğday Mitingi'ne katılmak için gittiği Tekirdağ'da yolda kaldı. Şiddetli dolu yağışına maruz kalan Özgür Özel'in konvoyu, bir süre yoluna devam edemedi. CHP'li Özel'in doluda yolda kaldığı anlar sosyal medyada viral oldu.