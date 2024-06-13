AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi saldırganlıktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklamalara AK Parti cephesinden tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn. Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır." dedi.

"CHP İÇİNDEKİ RAHATSIZLIKLARI GİDERME ÇABASI"

Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü: "Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sn. Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."