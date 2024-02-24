Telefonda başlayan tartışma taksi durağında kan döktü

Diyarbakır'da taksicilerin telefondaki tartışması kavgaya dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği taksi durağında bir kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir taksi durağında silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgiye göre ilçenin Yenihal Caddesi'ndeki bir taksi durağında telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda S.K., elinden yaralandı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, hastaneye sevk edilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.