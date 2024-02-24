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    Telefonda başlayan tartışma taksi durağında kan döktü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Taksi, Silah, Diyarbakır, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Diyarbakır'da taksicilerin telefondaki tartışması kavgaya dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği taksi durağında bir kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir taksi durağında silah sesleri yükseldi. Edinilen bilgiye göre ilçenin Yenihal Caddesi'ndeki bir taksi durağında telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 

    Olayda S.K., elinden yaralandı.

    POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Telefonda başlayan tartışma taksi durağında kan döktü - 1. Resim

    Yaralı, hastaneye sevk edilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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