Utandıran yumruk! Yine hasta yakını, yine sağlıkta şiddet

26 Aralık 2023 14:30 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 14:52

Çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, maaş yetersizliği ve sağlıkta şiddet gibi nedenlerle binlerce hekim yurt dışına gidebilmek için iyi hal belgesine başvuruyor. Her yıl binlerce hekimin önlüğünü asıp gitmesinin en önemli nedenlerden biri olan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, H.A., kanser hastası babası K.A.'yı acil servise götürdü.

DIŞARIYA ÇIKARILINCA HEMŞİREYE YUMRUK ATTI

K.A.'nın servisteki tedavisi sırasında H.A.'nın eşi hasta ile yeterince ilgilenilmediği iddiasıyla sağlık çalışanlarını cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. Görüntülerinin çekilmesini istemeyen sağlık çalışanları hasta yakınını dışarı çıkardı. Duruma sinirlenen ve sağlık çalışanları ile tartışan H.A. hemşire E.T'ye yumruk attı.

İFADEDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik kamerasınca kaydedilen olay sonrası hemşire E.T. kendisini darbeden H.A'dan şikayetçi oldu. Şüpheli H.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine götürülen H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HEKİN GÖÇÜ GİDEREK ARTIYOR

Öte yandan son 10 yılda iyi hal belgesi almak için başvuranların sayısındaki artış, giderek daha fazla hekimin göç ettiğine işaret ediyor. 2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti.

2017’den itibaren başvuru sayısı hızla arttı. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da bin 57, 2020’de 931, 2021’deyse bin 405 hekim söz konusu belgeyi talep etti. Geçen yıl belge için başvuranların bin 341’i pratisyen, bin 344’ü ise uzman hekimdi.

İYİ HAL BELGESİ NEDİR?

Yurt dışına göç etmek isteyen hekimlerin talep ettiği iyi hal belgesi, hekimlerin sicil kaydını, daha önce mesleki sicillerinde bir suç olup olmadığını gösteriyor.

Kayıtlar incelenerek kesinleşen uyarı, para ve meslekten men cezaları ve itiraz edilmediği için tabip odalarında kesinleşen uyarı ve para cezalarına ilişkin tutulan arşiv kaydı taranıyor.

İyi hal belgesi, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından oluşturuluyor.