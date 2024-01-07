Van'da korkutan deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler | Son depremler

7 Ocak 2024 12:04 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 12:22

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. Kandilli Rasathanesi, Van'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Muradiye olan depremin derinliği 3.7 kilometre olarak ölçüldü.