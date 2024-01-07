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    Van'da korkutan deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler | Son depremler

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'da saat 11.51'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Muradiye olan deprem 3.7 kilometrede kaydedildi.

    Van&#039;da korkutan deprem! İşte Kandilli&#039;den ilk veriler | Son depremler
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. Kandilli Rasathanesi, Van'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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    Merkez üssü Muradiye olan depremin derinliği 3.7 kilometre olarak ölçüldü.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremVanKandilli Rasathanesi
    Haberler > Güncel > Van'da korkutan deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler | Son depremler
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