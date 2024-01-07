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Van'da korkutan deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler | Son depremler
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'da saat 11.51'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Muradiye olan deprem 3.7 kilometrede kaydedildi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. Kandilli Rasathanesi, Van'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Merkez üssü Muradiye olan depremin derinliği 3.7 kilometre olarak ölçüldü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi