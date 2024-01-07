Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

7 Ocak 2024 00:24 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 00:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.40’da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem paniğe neden olurken, kent genelinde herhangi olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

YÜKSEKOVA'DA AYNI BÜYÜKLÜKTE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20.25'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

2024'E SARSINTILARLA GİRDİK

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin bıraktığı hasarları onarmaya çalışırken, son 1 haftada olan depremler büyük endişe oluşturdu.

2024 yılının ilk haftasında Türkiye'de 4.0 ve üzeri büyüklüğünde 5 deprem meydana geldi.