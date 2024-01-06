Türkiye beşik gibi! İzmir'in ardından Malatya da 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı

6 Ocak 2024 15:33 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 15:53

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Gece saatlerinde Bolu 4,2 ile sallanırken, bugün de yurdun batı ve doğu illerinde peş peşe sarsıntılar gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir Çandarlı Körfezi'nde saat 14.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD verilerine göre deprem, yerin 9.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem İzmir'de ve çevre illerde hissedilirken, büyük paniğe neden oldu.

BİR DEPREM DE MALATYA'DA

İzmir'in ardından bir deprem de Malatya'da yaşandı. 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde büyük hasar alan Malatya bir senedir artçı sarsıntılar ile sallanmaya devam ederken, son meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.0 oldu.

AFAD verilerine göre deprem, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da meydana geldi. AFAD, depremin yerin 8.76 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.