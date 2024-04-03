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Yargıtay Başkanı 15 turda belirlenemedi, seçim bayram tatili sonrasına kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yargıtay Başkanı 15 turda belirlenemedi, seçim bayram tatili sonrasına kaldı

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 15. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 16. tur oylaması bayram tatili sonrasında yapılacak.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

İLK OYLAMA 25 MART'TA YAPILDI

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

15 TURDA BAŞKAN SEÇİLEMEDİ

Seçimin ilk 14 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, iki adayın katıldığı 15. tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 123 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 21 boş oy kullanıldı, oylardan 70'i de geçersiz sayıldı.

BAYRAM SONRASI YENİDEN OYLAMA YAPILACAK

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 16. tur oylamayla Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek tatil arasından sonra devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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