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Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 11. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

25 MART'TA SANDIK BAŞINA GİTMİŞLERDİ

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da 25 Mart Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

11. TURDAN DA SONUÇ ÇIKMADI

Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 11. tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 12. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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