Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > 9. seçimde de sonuç yok! Yargıtay Başkanlığı seçiminde son durum

9. seçimde de sonuç yok! Yargıtay Başkanlığı seçiminde son durum

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
9. seçimde de sonuç yok! Yargıtay Başkanlığı seçiminde son durum

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin dokuzuncu turunda da iki aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk 8 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Bugün gerçekleştirilen dokuzuncu tur da sonuçlandı. Dokuzuncu turda adaylardan Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı.

Oylamada 11 oy boş, 68 oy ise geçersiz sayıldı. İki aday da salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı. Oylama onuncu tur ile devam edecek.yar

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenyurt'ta korkutan yangın! Binada mahsur kalanlar var - GündemEsenyurt'ta korkutan yangın! Binada mahsur kalanlar varCHP'de para sayma skandalında Şişli Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı - GündemCHP'de para sayma krizinde Muammer Keskin ifade verdiGazze'de son durum... İsrail vahşeti! 4 yaşındaki çocuğu hastanede de rahat bırakmadılar - GündemÇocukluğunu bile yaşayamadı!Yazışmalarıyla gündem olmuştu... Seçil Erzan için BDDK devreye girdi - GündemYazışmalarıyla gündem olmuştu... Seçil Erzan için BDDK devreye girdi12 ilde uyuşturucu operasyonu: Ele geçirilenler 1 tonu aştı - Gündem12 ilde uyuşturucu operasyonu: Ele geçirilenler 1 tonu aştıMeteoroloji'den son tahminler ve uyarılar: Toz taşınımı bekleniyor, dikkatli olun - GündemToz taşınımı bekleniyor, dikkatli olunYSK'da bütün hazırlıklar tamam, sanal seçim provası yapıldı - GündemYSK'da bütün hazırlıklar tamamOrganize terör! Avrupa besliyor, hainler saldırıyor - GündemAvrupa besliyor, hainler saldırıyor!Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemAdana'da korkutan deprem!Gebze’de bomba paniği! Patlama sesi ekipleri alarma geçirdi - GündemGebze’de bomba paniği! Patlama sesi ekipleri alarma geçirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...