Yargıtay'da başkanlık seçimi çıkmazda! 12'nci turda da sonuç çıkmadı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Nisan 2024 11:28 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Yargıtay başkanlığı seçiminde 12. turunda da salt çoğunluk sağlanamadı. Adaylardan Mehmet Akarca 98, Ömer Kerkez 105, Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçim 13. turda devam ediliyor.