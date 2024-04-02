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Yargıtay'da başkanlık seçimi çıkmazda! 12'nci turda da sonuç çıkmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yargıtay&#039;da başkanlık seçimi çıkmazda! 12&#039;nci turda da sonuç çıkmadı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yargıtay başkanlığı seçiminde 12. turunda da salt çoğunluk sağlanamadı. Adaylardan Mehmet Akarca 98, Ömer Kerkez 105, Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçim 13. turda devam ediliyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart'ta yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinde halen sonuç çıkmadı.

Seçimin ilk 11 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 12. tur oylaması yapıldı.

12.TURDA DA BELLİ OLMADI

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 98, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 13. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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