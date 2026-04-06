Düzce’nin Karadeniz’e kıyısı olan turizm ilçesi Akçakaoca'da, 2026 yılının Nisan ayında etkili olan soğuk hava ve sağanak yağışa rağmen deniz sezonunu erkenden açan vatandaşlar şaşkınlık uyandırdı. Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesine ve gökyüzünün tamamen bulutlarla kaplı olmasına aldırış etmeyen bazı kişiler, kendilerini Karadeniz’in serin sularına bıraktı. Sahil şeridinde montlarıyla yürüyen ve yağmurdan korunan vatandaşların meraklı bakışları arasında denize girenlerin bu anları, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olumsuz hava koşullarına ve suyun soğukluğuna rağmen denizin tadını çıkaranların neşeli halleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü. Akçakoca sahillerinde yaz sezonunun henüz resmen başlamamış olmasına rağmen ortaya çıkan bu manzaralar, mevsim geçişlerindeki hava değişimlerinin bazı vatandaşları durduramadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, deniz suyunun henüz istenen sıcaklığa ulaşmadığı ve Karadeniz’in değişken yapısı nedeniyle vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

