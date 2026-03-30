Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Primemall alışveriş merkezinde dün yaşanan olayda, yanındaki küçük çocuğuyla birlikte mağazaları gezen bir kadının gerçekleştirdiği hırsızlık eylemi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Alınan bilgilere göre S.S. isimli kadın, alışveriş merkezindeki iki ayrı mağazayı hedef alarak güneş gözlüğü, kolye, küpe, parfüm, cüzdan ve bileklik çaldı. Durumun iş yeri çalışanları tarafından fark edilmesi ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli kadının üzerinden çalınan ürünlerin yanı sıra, ürünlerin üzerindeki güvenlik alarmlarını kesmek için kullandığı bir kerpeten de ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.S., 29 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli kadının çevresini kontrol ettikten sonra elindeki ürünleri hızlıca çantasına yerleştirdiği anlar net bir şekilde görülürken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

