Ankara’nın Evren ilçesi Solakuşağı Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen olayda, Hakan Öcal’a ait bir çiftliğe giren kurt sürüsü küçükbaş hayvanları hedef aldı. Çiftlik alanına sızan dört kurdun bazı keçileri telef ettiği saldırı sırasında, bölgedeki büyükbaş hayvanların sergilediği toplu savunma tepkisi dikkat çekti. Büyükbaş hayvanların bir araya gelerek kurtlara karşı koyması ve alanı savunması üzerine, saldırgan sürünün daha fazla zarar veremeden bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Olayın ardından çiftlikte inceleme yapan üreticiler, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine bu denli yaklaşmasından dolayı endişe duyduklarını dile getirdi. Yetkililer, özellikle kış aylarının ardından kırsal bölgelerde artan yaban hayatı hareketliliğine karşı üreticilerin dikkatli olması ve ağıl güvenliklerini artırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede benzer saldırıların tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası