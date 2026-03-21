Kaydet

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul'da hem bayram ziyaretleri hem de etkili olan yağışlı hava, trafiği yer yer durma noktasına getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre, öğle saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine kadar ulaştı. Özellikle Hacıoğlu E-5 Ankara istikametinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekti. Bayramın tadını çıkarmak isteyen İstanbulluların yollara dökülmesi ve yağış nedeniyle kayganlaşan zemin, ana arterlerdeki akışı olumsuz etkiledi. Yetkililer, sürücüleri takip mesafesi ve hız konusunda uyarırken, yoğunluğun akşam saatlerine kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.

