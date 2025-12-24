Kaydet

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde bugün öğleden sonra, iki öğrenci grubu arasında çıkan gerginlik büyük bir sokak arbedesine dönüştü. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışmanın alevlenmesi üzerine onlarca genç, mahallenin ortasında birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu, adeta bir boks ringini andıran o anlarda, kalabalık grubun birbirini darp etmesi çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir şaşkınlık ve panik dalgasına neden oldu. Mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, onlarca öğrencinin kontrolsüz bir şekilde birbirine saldırdığı görülürken; olayın ardından bölgede sükunetin sağlanması için çalışma başlatıldı.

