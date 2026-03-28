Özetle Kaydet

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde son günlerde camileri hedef alan ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Elinde balık oltasıyla dolaşan bir şüpheli, bölgedeki üç ayrı ibadethaneye girerek imamların namaz ve vaaz sırasında kullandığı yaka ve telsiz mikrofonlarını çaldı. İlk olarak Çayırbaşı Camii'ne giren şahsın mikrofonları alma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlık olayının ardından Güzelyalı Duran Camii ve Güzelyalı Yeni Camii’ne de giden şüphelinin, buradaki ses sistemlerine zarar verdiği, kabloları kopardığı ve kendisini fark eden cami görevlilerine tehditler savurduğu öğrenildi. Cami imamları ve dernek yöneticileri, şahsın daha önce belediye personeli olduğunu ancak son yıllarda çeşitli kişisel sorunlar yaşadığını ve bayram izni dolayısıyla cezaevinden çıktığını iddia etti. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İbadethanelerde maddi hasara yol açan ve ses düzenini bozan şahıs hakkında başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

