Kaydet

Şırnak’ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli sağanak yağış, tıkanan rögarlar nedeniyle cadde ve sokakları adeta göle çevirerek hayatı durma noktasına getirdi. Su seviyesinin kaldırımları aştığı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığındı ve esnaf da dükkanlarına su girmesini engellemek için kendi imkanlarıyla set kurarak önlem almaya çalıştı. Belediye ekipleri ilçe genelinde biriken suları tahliye etmek için çalışma başlatırken, her yağmurda benzer manzaraların yaşandığını belirten vatandaşlar kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti; meteoroloji yetkilileri ise bölge genelinde yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

