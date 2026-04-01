Düzce’nin en işlek noktalarından biri olan Aydınpınar Caddesi’nde dün meydana gelen trafik kazası, ardında bıraktığı görüntülerle pes dedirtti. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama, ismi henüz öğrenilemeyen bir kadının kullandığı otomobil çarptı. Kazanın hemen ardından arkadan gelen bir başka aracın kamerasına yansıyan görüntülerde; panikle otomobilden inen sürücünün, yaralıya yardım etmek yerine yolcu koltuğuna geçtiği ve direksiyonu yanındaki kişiye devrettiği görüldü. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaralıyı olay yerinde bırakan şahıslar, hızla bölgeden uzaklaştı. Görüntülerde, duruma tepki gösteren bir vatandaşın "Gidecek misiniz? Gitme!" diyerek bağırdığı anlar da net bir şekilde duyuldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yol kenarında yardıma muhtaç halde bekleyen yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç kamerasındaki görüntülerden yola çıkarak hem aracı hem de sürücüyü tespit etmek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.

