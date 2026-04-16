Esenyurt'un Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada yaşları 13 ile 14 arasında değişen çocukların silahla atış talimi yaptıkları anlar, hem kendi aralarında hem de çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek endişeye neden oldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekiplerini görerek kaçmaya başlayan çocuklardan biri, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Mahalle sakinleri arasında büyük bir tedirginliğe yol açan olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler tarafından yakalanan çocuk hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığı öğrenildi.

