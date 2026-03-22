İstanbul Fatih'in Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak üzerinde, bitişik nizamda bulunan üç katlı iki gecekondu henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Binaların yerle bir olduğu olay sonrası bölge adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında mahsur kalanların olduğunun tespit edilmesiyle birlikte ekipler, toz ve duman bulutu arasında zamana karşı büyük bir mücadele başlattı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, mahallede yaşanan büyük panik ve bir yaralının ekiplerin titiz çalışmasıyla enkaz yığınlarının arasından çıkartılarak sedyeye taşındığı anlar saniye saniye kaydedildi. Güvenlik amacıyla sokağın giriş ve çıkışları kapatılırken, ekiplerin enkaz altında başka birinin olup olmadığını belirlemek için yürüttüğü arama kurtarma ve çevredeki riskli binalara yönelik inceleme çalışmaları devam ediyor.

