Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde gerçekleştirdikleri rutin trafik denetimleri sırasında, diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan bir aracı tespit etti. Yapılan teknik takip ve incelemelerde, akan trafikte araçların arasından tehlikeli bir şekilde geçiş yaparak "makas" atan ve aniden şerit değiştirerek trafiği riske sokan M.C.D. isimli sürücü ekiplerce durduruldu. Jandarma ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye toplamda 90 bin TL idari para cezası uyguladı. Otoyol üzerinde huzur ve güvenliği sağlamak, olası can kayıplarının önüne geçmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan yetkililer, kurallara uymayan sürücülere karşı taviz verilmeyeceğini hatırlattı. Cezai işlemin ardından sürücü hakkında gerekli yasal süreç başlatılırken, otoyoldaki trafik akışı jandarma ekiplerinin kontrolünde normale döndü.

