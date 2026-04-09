Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Bitlis-Ahlat Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan M.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

