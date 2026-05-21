Kaydet

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışlar kentte sel afetine neden olurken, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yer alan TÜVTÜRK araç muayene istasyonu da taşkınlar sonucu sular altında kalarak adeta göle döndü. Araçlarının periyodik muayene işlemlerini yaptırmak üzere randevu saatlerinde istasyona gelen ancak tesisin tamamen suyla kaplı ve kapalı olması nedeniyle büyük bir hüsran yaşayan vatandaşlar, işlemleri gerçekleştiremedikleri için mağduriyet yaşadı. Yaşanan doğal afet nedeniyle randevu tarihleri geçen ve cezalı duruma düşme endişesi taşıyan vatandaşlardan Ahmet Çoban, duruma tepki göstererek yetkililere seslendi ve ellerinde olmayan sebeplerle oluşan bu mağduriyetin ivedilikle giderilmesi için acil bir çözüm çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası