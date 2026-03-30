Hatay'da el freni çekilmeyen otomobil akaryakıt istasyonundan ana yola çıktı
Hatay’ın Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, sürücü ihmali sonucu trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otomobilini istasyonun park alanına bırakan sürücü, alışveriş yapmak amacıyla markete girdi. Bu sırada el freninin çekilmediği anlaşılan otomobil, eğimin etkisiyle kendiliğinden hareket etmeye başladı. Akaryakıt istasyonundan geri geri giderek hızla ana yola çıkan araç, akan trafiğin arasından geçip karşı taraftaki refüje çarparak durabildi. Olayın yaşandığı esnada yoldan geçen diğer sürücülerin durumu fark ederek yavaşlaması, olası bir zincirleme kazayı önledi. İstasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, otomobilin boş bir şekilde ana yola çıkışı ve refüje tırmanışı net bir şekilde görüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, yağışlı havada aniden yola çıkan başıboş aracı gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını ve sürücülerin araçtan inmeden önce güvenlik önlemlerini kontrol etmelerinin hayati önem taşıdığını ifade etti.